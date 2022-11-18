كاراسكو: مباراة مصر كانت في المتناول.. ولم نستطع الفوز بالصراعات الثنائية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

كاراسكو وأكرم توفيق

شدد يانيك كاراسكو لاعب منتخب بلجيكا على أهمية التجربة التي خاضها منتخب بلاده أمام مصر.

وفازت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقال كاراسكو عبر قناة " RTL Sport" البلجيكية: "المباراة كانت في متناول اليد قبل تسجيل مصر الهدف الأول ولكن كان ينقصنا الفوز بالمزيد من الثنائيات. كان يجب أن نلعب بقوة أكبر أمام منتخب جيد".

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وتابع "واجهنا سوء حظ والامر كان معقد بعض الشيء بالنسبة لنا الليلة. يجب الاستماع جيدا لتعليمات المدرب قبل مباراتنا المقبلة ضد كندا".

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد من صناعة كاراسكو.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة المتوازنة من كأس العالم.

ويتواجد بجوار بلجيكا كل من كرواتيا والمغرب وكندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الأربعاء 23 نوفمبر: بلجيكا × كندا (الساعة 9 مساء)

الأحد 27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب (الساعة 3 عصرا)

الخميس 1 ديسمبر: بلجيكا × كرواتيا (الساعة 5 مساء)

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