كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

الزمالك كرة يد

انتصر الأهلي والزمالك ضمن مباريات المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

وتفوق الزمالك على هليوليدو بنتيجة 41-29.

ووصل الزمالك للفوز الثامن من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن.

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وحصد الأبيض 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

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فيما انتصر الأهلي على العبور بنتيجة 40-20.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة من 10 مباريات.

وفاز الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 1.

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