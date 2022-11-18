كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين

كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش

كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا

كرة يد - من أجل حلم المونديال.. السنغال منافس منتخب سيدات مصر في بطولة إفريقيا