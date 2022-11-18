كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 21:41
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك ضمن مباريات المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.
وتفوق الزمالك على هليوليدو بنتيجة 41-29.
ووصل الزمالك للفوز الثامن من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن.
وحصد الأبيض 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
فيما انتصر الأهلي على العبور بنتيجة 40-20.
ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة من 10 مباريات.
وفاز الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 1.
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