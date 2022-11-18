كرة يد - منتخب مصر للسيدات يخسر مباراة المركز السابع أمام كوت ديفوار

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

مصر لكرة اليد سيدات

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة اليد من كوت ديفوار في مباراة تحديد المركز السابع لكأس أمم إفريقيا.

وانتهت المباراة بخسارة منتخب مصر من كوت ديفوار بنتيجة 27-24.

وخسرت سيدات مصر فرصة التأهل لكأس العالم بالخسارة من السنغال أمس في كأس العالم.

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وتعتبر تلك المشاركة القارية هي الأولى لمنتخب السيدات بعد غياب 10 أعوام.

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وكانت سيدات مصر قد خسرن من تونس بنتيجة 24-22 أمس الخميس في مباراة تحديد المراكز بين الخامس للثامن.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد ختام دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة.

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