كورتوا: تعلمنا من تجربة مصر وإذا لم نلعب بشكل أفضل سنخرج من دور المجموعات

يرفض تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا التضخيم من هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب مصر.

وفازت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقال كورتوا عقب المباراة: "لا أريد تضخيم الهزيمة، تجربة مهمة وتعلمنا منها قبل كأس العالم".

وأضاف "نحن نقدم مستوى عال من الناحية الهجومية ولكن تبقى الأخطاء الدفاعية أزمة بالنسبة لنا".

وشدد "علينا تحسين الكثير من الأشياء، ومع ذلك كان الشوط الأول جيدا للغاية، ربما كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء، ولكن بعد ذلك تلقينا هدفا في وقت سيء".

وتابع "تلقينا هدفا ثانيا بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني وهذا لا ينبغي أن يحدث، لقد أخطأنا على المستوى الدفاعي 3 أو 4 مرات اليوم".

وواصل "الأمر ليس صعبا وإذا تعاملنا مع هذه الأخطاء بشكل صحيح سنكون أفضل. كل شيء مختلف في كأس العالم، ولكن سيتعين على الجميع تقديم 100٪".

فيما قال كورتوا في تصريحات عبر قناة " RTL Sport" البلجيكية "لم نقم بما كان علينا القيام به بشكل جيد. نلعب ضد فرق ذات مهاجمين سريعين جدا، سيكون الأمر صعبا وإذا لم نلعب بشكل أفضل سنخرج من دور المجموعات، ولكن في حال صححنا الأخطاء يمكننا أن نحظى بكأس عالم جيد".

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة المتوازنة من كأس العالم.

ويتواجد بجوار بلجيكا كل من كرواتيا والمغرب وكندا.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الأربعاء 23 نوفمبر: بلجيكا × كندا (الساعة 9 مساء)

الأحد 27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب (الساعة 3 عصرا)

الخميس 1 ديسمبر: بلجيكا × كرواتيا (الساعة 5 مساء)