لأول مرة من 2009 وانتصار سادس منذ بداية الألفية.. أرقام في فوز مصر على بلجيكا الودي

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 20:26

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزا على نظير أوروبي لأول مرة منذ 2014 عندما انتصر على منتخب البوسنة بنتيجة 2-0.

وانتصر منتخب مصر وديا على بلجيكا بنتيجة 2-1 في إطار استعدادات الأخير للمشاركة في كأس العالم 2022.

ومنذ بداية الألفية حقق منتخب مصر 6 انتصارات على منتخب أوروبية من أصل 16 مباراة ودية أو رسمية.

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والتقى منتخب مصر مع كل من: الدنمارك – فرنسا – السويد (2) – بلغاريا – بلجيكا (3) – البرتغال (2) – إسبانيا – إيطاليا (2) – البوسنة والهرسك – اليونان – روسيا.

انتصارات منتخب مصر بداية الألفية ضد منتخبات أوروبية هي:

ودي - مصر × السويد 1-0 بهدف أحمد بلال عام 2003.

ودي - مصر × بلجيكا 4-0 بأهداف: عماد متعب (2) وأحمد عيد عبد الملك وأسامة حسني عام 2005.

ودي – مصر × السويد 2-0 بهدفي عمرو زكي وأحمد فتحي عام 2007.

كأس العالم للقارات – مصر × إيطاليا 1-0 بهدف محمد حمص عام 2009.

ودي – مصر × البوسنة 2-0 بهدفي: محمد ناجي "جدو" ومحمد صلاح عام 2014.

ودي – مصر × بلجيكا – بهدفي: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" عام 2022.

وحقق منتخب مصر صاحب التصنيف رقم 39 على العالم حاليا، الفوز على بلجيكا المصنف الثاني على العالم في 2022 حتى الآن في مباراة اليوم.

وبذلك يحقق منتخب مصر الفوز على منتخب مصنف بين العشرة الأوائل في تصنيف فيفا منذ 2009 عند الفوز على إيطاليا في دور المجموعات لـ كأس القارات.

وحينها كان منتخب إيطاليا الخامس على العالم في تصنيف فيفا.

منذ ذلك الفوز واجه منتخب مصر 3 منتخبات بين العشرة الأوائل في تصنيف فيفا هي:

خسارة من البرازيل ودية بنتيجة 2-0 في 2011، حينها السامبا تراوح مركزه بين الثالث والسابع في تصنيف فيفا.

خسارة من البرتغال ودية بنتيجة 2-1 في 2018، حينها بطل أوروبا تراوح مركزه بين الثالث والسابع في تصنيف فيفا.

خسارة من بلجيكا ودية بنتيجة 3-0 في 2018، حينها كان الشياطين الحمر الأول في تصنيف فيفا.

يذكر أن مواجهة مصر وبلجيكا الودية هي الأولى لمنتخب مصر أمام فريق أوروبي منذ لقاء مصر وروسيا في الجولة الثانية من كأس العالم 2018.

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