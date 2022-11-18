رئيس سموحة لـ في الجول: سأتقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية بشأن الانتخابات

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 20:17

كتب : هاني العوضي

وليد عرفات رئيس سموحة الجديد

كشف وليد عرفات رئيس نادي سموحة عن نيته التقدم بشكوى رسمية للجنة الأولمبية الدولية.

وقال عرفات لـ FilGoal.com : "لم يصلني أي خطابات من اللجنة الأولمبية المصرية تفيد بإجراء انتخابات على مقعد الرئيس في 25 نوفمبر الجاري".

وأضاف " تحدثت هاتفيا مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ونفى لي إجراء انتخابات".

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وشدد "الآن أنا لا أعلم هل أطبق خطاب وزير الرياضة بإجراء انتخابات أم أنفذ ما أبلغني به هشام حطب خاصة أن اللجنة الأولمبية هي المسؤولة عن اعتما نتائج انتخابات الأندية".

وكشف "سأتقدم بشكوى رسمية على اللجنة الدولية الأولمبية بعد تلك الأحداث الغريبة. وفي حال انتهى الأمر بإقامة انتخابات سأخوضها مرة أخرى".

وليد عرفات فاز برئاسة مجلس إدارة نادي سموحة بشكل رسمي في أكتوبر من العام الماضي، بعد الفوز بالانتخابات أمام منافسه فرج عامر رئيس النادي السابق.

ورحل فرج عامر عن رئاسة سموحة بعد 23 عاما على رأس مجلس إدارة النادي السكندري.

سموحة وليد عرفات
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