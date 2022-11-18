محمد بركات يعدد مكاسب فوز المنتخب الأولمبي على المغرب

عدد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب الأولمبي في المغرب مكاسب الفوز الذي حققه الفريق.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره المغربي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية بين الفريقين.

وقال بركات: "تجربة مفيدة وبها العديد من الإيجابيات خاصة أنها أقيمت في المغرب".

وأضاف "منتخب المغرب لعب بكامل محترفيه وأعتبرها خطوة مهمة في طريق إعداد المنتخب الأولمبي للتحديات المقبلة".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره المغربي يوم الأحد ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة زامبيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الزامبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وواصل المنتخب الأولمبي استعداداته تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي وجهازه المعاون.