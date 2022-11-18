كرة سلة – الأهلي يكرر الفوز على الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط.. وطرد أوجستي

حسم الأهلي مباراة الدربي أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري مرتبط للرجال بالفوز بنتيجة 66-63.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك خلال 4 مباريات، مباراتان للفريق الأول ومباراتان لفريق تحت 16 عاما.

وكان فريق الأهلي لـ كرة السلة قد حسم تأهله إلى نهائي دوري المرتبط رجال بعد فوز فريقه تحت 16 عاما على الزمالك.

وفاز شباب الأهلي تحت 16 عاما على منافسة الزمالك ذهابا بنتيجة 62-34 وكرر الفوز إيابا بنتيجة 81-42.

فيما فاز الرجال بالقمة ذهابا بنتيجة 71-64 قبل حسم مباراة الإياب بنتيجة 66-63.

وشهدت المباراة طرد أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي.

وينتظر الأهلي الفائر من الجزيرة والاتحاد السكندري لمواجهته في نهائي دوري المرتبط.

وتقام منافسات تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

كما كشفت لجنة المسابقات إقامة النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر يومي الثلاثاء والخميس 22 و24 نوفمبر على الترتيب الساعة 7:30 مساء.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر على نفس الملعب.