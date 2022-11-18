أورساتو يدير افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور تحكيميا

يدير الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور.

وتقام المباراة على ملعب البيت يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر في السادسة مساءً.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فإنه لم يتم الإعلان عن طاقم المباراة بالكامل بعد.

وتواجد أورساتو البالغ 46 عاما كحكم فيديو في نسخة 2018 من كأس العالم الماضية.

وهو حكم دولي في فيفا منذ 2010.

وستكون تلك المرة الأولى له كحكم ساحة في كأس العالم.

وسبق لأورساتو أن أدار نهائي كأس إيطاليا 3 مرات من قبل، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

الإيطالي المخضرم أدار الموسم الحالي 13 مباراة أشهر خلالها 50 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب ركلتي جزاء.