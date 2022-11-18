صنع هدفا.. محمد صلاح رجل مباراة مصر وبلجيكا

حصل محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول على جائزة رجل مباراة مصر وبلجيكا.

وفازت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وسجل لمنتخب مصر مصطفى محمد في الدقيقة 33 ومحمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 47.

فيما قلص لويس أوبيندا النتيجة لمنتخب بلجيكا وسجل هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 76.

وأرسل محمد صلاح تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب لتريزيجيه الذي تفوق على ألديرفيريلد وسدد كرة قوية مرت على يمين كورتوا في الدقيقة 47.

صلاح قام بإهداء جائزة رجل المباراة إلى تريزيجيه وأثنى على أداء لاعب طرابزون سبور.

تريزيجه سجل للمرة الأولى منذ 289 يوما وكان الهدف أيضا من صناعة صلاح.

وجاء آخر هدف سجله تريزيجيه مع منتخب مصر في 30 يناير 2022 بشباك المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

ولعب منتخب مصر ضد بلجيكا ضمن استعدادت الاخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

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بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح..



تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022