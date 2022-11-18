لا شياطين في حضور الفراعنة.. منتخب مصر ينتصر على بلجيكا وديا

انتصر منتخب مصر على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

المباراة جاءت في إطار استعدادات بلجيكا الأخيرة لخوض غمار كأس العالم إذ تتواجد في مجموعة تضم المغرب وكندا وكرواتيا.















































































































التشكيل

بدأ منتخب مصر بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه، وأكمل محمود حمادة ثلاثي الوسط.

في المقابل قاد إدين هازارد وكيفين دي بروين وميتشي باتشواي هجوم الشياطين الحُمر.

وصف المباراة

بدأ منتخب بلجيكا ضاغطا بقوة بحثا عن هدف مبكر مستغلا من تراجع منتخب مصر لمناطقه الدفاعية.

وفي الدقيقة الثالثة طالب لاعبو بلجيكا باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء.

وبعد مطالعة تقنية الفيديو أشار الحكم لعدم صحة مطالبات لاعبي بلجيكا.

وفي الدقيقة العاشرة تصدت العارضة لتسديدة باتشواي بعد بينية رائعة من دي بروين.

رد منتخب مصر جاء قويا وسريعا، في الدقيقة 11 سدد تريزيجيه كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها كورتوا ببراعة لركنية.

في الدقيقة 21 مرر النني كرة بينية رائعة إلى تريزيجيه الذي انفرد وسدد كرة أرضية أبعدها كورتوا لركنية.

وإثر ضغط قوي من منتخب مصر على نظيره البلجيكي على حدود منطقة الجزاء، وصلت الكرة إلى مصطفى محمد الذي راوغ دي بروين ثم سدد كرة أرضية قوية على يسار كورتوا سكنت الشباك.

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بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح..



تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

وسجل مصطفى محمد للمباراة الثالثة على التوالي مع منتخب مصر، والرابعة في آخر 5 مباريات بقميص الفراعنة.

وفي آخر 5 مباريات بقميص المنتخب سجل أمام غينيا وكوريا الجنوبية والنيجر ثم بلجيكا ولم يهز شباك إثيوبيا.

وهو ما لم يفعله في أول 18 مباراة مع المنتخب إذ سجل هدفين فقط خلالهما.

كما يعد ذلك هو أول هدف له يسجله من خارج منطقة الجزاء بقميص منتخب مصر.

هدأت أحداث الشوط الأول قليلا لتنتهي بتقدم مصر بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني أجرى روبرتو مارتينيز بمشاركة دريس ميرتينيز ولويس أوبيندا ويوري تيليمانس بدلا من باتشواي ودي بروين وهانز فانكن على الترتيب.

لم ينتظر منتخب مصر كثيرا، وبعد 45 ثانية تسلم تريزيجيه بينية رائعة من صلاح انفرد على إثرها وسدد بكل قوة على يمين كورتوا معلنا هدف مصر الثاني.

تريزيجه سجل للمرة الأولى منذ 289 يوما وكان الهدف أيضا من صناعة صلاح.

وجاء آخر هدف سجله تريزيجيه مع منتخب مصر في 30 يناير 2022 بشباك المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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وفي الدقيقة 52 كاد أن يتكرر المشهد من جديد بينية من صلاح وتسديدة من تريزيجيه لكن كورتوا تصدى لها هذه المرة.

عادت أحداث المباراة للهدوء من جديد.

في الدقيقة 71 خرج إدين هازارد وأرثر ثياتي ومشاركة توماس مونييه ويان فيرتونخين بدلا منهما.

وبعد دقيقة أجرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أول تغيير بمشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 75 استغل منتخب بلجيكا خروج علي جبر لتلقي العلاج وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75، بعرضية من كاراسكو وتسديدة قوية من أوبيندا.

هدف هو الأول الذي يهز شباك منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا.

بعدها مباشرة خرج علي جبر وشارك أسامة جلال عوضا عنه.

وفي الدقيقة 86 كاد منتخب مصر أن يضيف الثالث بعد عدة تمريرات رائعة وصلت لزيزو الذي مرر إلى صلاح داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة مقوسة مرت بجوار القائم الأيمن.

بعدها مباشرة أجرى فيتوريا 3 تغييرات دفعة واحدة بخروج صلاح وتريزيجيه ومحمود حمادة وشارك كل من أحمد حسن "كوكا" وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

لتنتهي المباراة بفوز مصري جديد على بلجيكا.