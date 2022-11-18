بعد 289 يوما.. صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل مجددا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 18:39

كتب : محمود حمدي

محمود حسن تريزيجيه يسجل هدفا في شباك بلجيكا

سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك بلجيكا.

وتلعب مصر ضد بلجيكا مباراة ودية باستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وأرسل محمد صلاح تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب لتريزيجيه الذي تفوق على ألديرفيريلد وسدد كرة قوية مرت على يمين كورتوا في الدقيقة 47.

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تريزيجه سجل للمرة الأولى منذ 289 يوما وكان الهدف أيضا من صناعة صلاح.

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وجاء آخر هدف سجله تريزيجيه مع منتخب مصر في 30 يناير 2022 بشباك المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وصنع صلاح هدف فوز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 2-1 والذي سجله تريزيجيه في البطولة التي حمسها السنغال بركلات الترجيح.يلعب منتخب مصر ضد بلجيكا ضمن استعدادت الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

منتخب مصر تريزيجيه محمد صلاج
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