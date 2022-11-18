بعد هز شباك بلجيكا.. هدفان لـ مصطفى محمد بأول 18 مباراة دولية ثم 4 في آخر 5 لقاءات

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في شباك بلجيكا

سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الأول في شباك بلجيكا في اللقاء الودي الذي يُقام في الكويت.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي في الكويت وديا في إطار استعدادات الشياطين الحمر للمشاركة في كأس العالم.

وسجل مصطفى محمد للمباراة الثالثة على التوالي مع منتخب مصر، والرابعة في آخر 5 مباريات بقميص الفراعنة.

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وهز مصطفى محمد شباك كوريا الجنوبية والنيجر ثم بلجيكا، إذ لم يشارك في مباراة ليبيريا الودية الأخيرة.

وفي آخر 5 مباريات بقميص المنتخب سجل أمام غينيا وكوريا الجنوبية والنيجر ثم بلجيكا ولم يهز شباك إثيوبيا.

وهو ما لم يفعله في أول 18 مباراة مع المنتخب إذ سجل هدفين فقط خلالهما.

كما يعد ذلك هو أول هدف له يسجله من خارج منطقة الجزاء بقميص منتخب مصر.

ووصل مهاجم نانت الفرنسي إلى 6 أهداف دولية في 23 مباراة بقميص الفراعنة.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة المغرب وكندا وكرواتيا في كأس العالم 2022.

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