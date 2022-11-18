لجنة الاحتراف السعودية تنهي مخاوف اتحاد جدة

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أنهت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مخاوف اتحاد جدة.

وقدم نادي الشباب شكوى ضد منافسه اتحاد جده ولاعبه السابق أحمد شراحيلي طالب من خلاله بتوقيع عدد من العقوبات.

ورفضت لجنة الاحتراف شكوى نادي الشباب ضد اتحاد جدة وشراحيلي ومنحته حق الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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وانتقل شراحيلي لصفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الشباب.

وجاء في شكوى الشباب أن نادي الاتحاد قام واللاعب بالتفاوض خلال الفترة المحمية، وقبل دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده.

وأضاف أن الاتحاد حرض اللاعب على الإخلال بعقده مع نادي الشباب، وأيضأ مخالفة نادي الاتحاد واللاعب لحقوق الدعاية والإعلان الحصرية لنادي الشباب مما سبب ضرراً يستوجب التعويض.

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كما ذكر الشباب أن اللاعب تلقي مبلغ مالي من نادي الاتحاد وعقده لا زال ساريا مع ناديه الأصلي، وأن ذلك مخالف لنص المادة (10/6) من لائحة الاحتراف التي تنص على: (عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي شخص سواء طبيعيا أو اعتباريا دون الحصول على موافقة النادي)، ومخالف لنص المادة (81/4/1) والمادة (81/7/1/1) من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وختم النادي شكواه بطلب إلزام نادي الاتحاد واللاعب بتعويض نادي الشباب نظير مخالفة حقوق الدعاية والإعلان، وإيقاع العقوبات على النادي واللاعب والوسيط.

شراحيلي صاحب الـ 28 مع اتحاد جدة في 3 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل هدفا.

اتحاد جدة
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