بي إن توضح حقيقة تأخير بث مباريات كأس العالم 3 دقائق

أوضحت شبكة بي إن سبورتس حقيقة تأخير بث مباريات كأس العالم 2022 لمدة 3 دقائق.

وانتشرت وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح إنه سيتم تأخير بث المباريات في النسخة العربية من الشبكة.

وكشف الشبكة القطرية عبر موقعها:

"انتشرت وثيقة مزيّفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تأخير في البث المباشر لشبكة قنوات بي إن الرياضية بسبب مجموعةٍ من الادعاءات الكاذبة.

نشكر متابعينا لعدم نشر الإشاعات أو المعلومات المضللة!

تنفي بي إن صلتها بالشائعات المذكورة في المستند الموجود في الأسفل".

🛑 بيـان رسمي | انتشرت وثيقة مزيّفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تأخير في البث المباشر لمجموعة قنوات beIN SPORTS بسبب مجموعة من الادعاءات الكاذبة. نشكر متابعينا لعدم نشر الإشاعات أو المعلومات المضللة ❌ والحرص على أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها عبر حساباتنا الرسمية pic.twitter.com/CQ0KxUnxki — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 18, 2022

وتفكر شبكة بي إن سبورتس في إذاعة مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 على قنواتها المفتوحة، حسبما علم FilGoal.com.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وعلم أيضا FilGoal.com في وقت سابق أن مباريات منتخب قطر الثلاثة ستذاع عبر قناتي بي إن سبورتس والكاس المفتوحة.

وتتجه الشبكة القطرية لإذاعة مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 على قنواتها المفتوحة أيضا على غرار كأس العرب الأخيرة.

وتتواجد السعودية والمغرب وتونس رفقة قطر كممثلين للعرب في المونديال.

ولا يزال الموضوع في إطار المشاورات مع فيفا، وسيكون الإعلان الرسمي خلال أيام.