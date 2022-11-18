بي إن توضح حقيقة تأخير بث مباريات كأس العالم 3 دقائق

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس

أوضحت شبكة بي إن سبورتس حقيقة تأخير بث مباريات كأس العالم 2022 لمدة 3 دقائق.

وانتشرت وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح إنه سيتم تأخير بث المباريات في النسخة العربية من الشبكة.

وكشف الشبكة القطرية عبر موقعها:

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"انتشرت وثيقة مزيّفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تأخير في البث المباشر لشبكة قنوات بي إن الرياضية بسبب مجموعةٍ من الادعاءات الكاذبة.

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تنفي بي إن صلتها بالشائعات المذكورة في المستند الموجود في الأسفل".

وتفكر شبكة بي إن سبورتس في إذاعة مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 على قنواتها المفتوحة، حسبما علم FilGoal.com.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وعلم أيضا FilGoal.com في وقت سابق أن مباريات منتخب قطر الثلاثة ستذاع عبر قناتي بي إن سبورتس والكاس المفتوحة.

وتتجه الشبكة القطرية لإذاعة مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 على قنواتها المفتوحة أيضا على غرار كأس العرب الأخيرة.

وتتواجد السعودية والمغرب وتونس رفقة قطر كممثلين للعرب في المونديال.

ولا يزال الموضوع في إطار المشاورات مع فيفا، وسيكون الإعلان الرسمي خلال أيام.

بي إن سبورتس كأس العالم
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