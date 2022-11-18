كرة سلة - لأول مرة في التاريخ.. إسبانيا في صدارة التصنيف العالمي
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 17:55
كتب : FilGoal
تصدر منتخب إسبانيا لـ كرة السلة التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه بفارق نقاط بسيطة عن نظيره الأمريكي.
واحتل منتخب لا روخا المرتبة الأولى برصيد 758.6 نقطة.
بينما حل منتخب الولايات المتحدة في المرتبة الثانية برصيد 757.5 نقطة.
ويأتي خلفه منتخب أستراليا برصيد 740.3 نقطة، بينما الأرجنتين رابعا برصيد 734.3 نقطة.
وخامسا منتخب فرنسا برصيد 715 نقطة.
وتوج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة على حساب فرنسا في النهائي الذي أقيم بمدينة برلين الألمانية سبتمبر الماضي.
وكان المنتخب الإسباني قد حصد لقبه الأول عام 2009 على حساب صربيا، قبل أن يضيف لقبه الثاني في النسخة التالية عام 2011 على حساب فرنسا.
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