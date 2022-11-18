الدرجة الثانية – وادي دجلة يواصل الانتصارات وأول هاتريك ضمن 15 مباراة في الجولة السادسة

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 17:52

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت 15 مباراة من منافسات الجولة الخامسة في مجموعات الدرجة الثانية المصرية الثلاثة.

وشهدت الجولة السادسة تحقيق نادي وادي دجلة الانتصار الثاني على التوالي.

وفاز وادي دجلة على بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من مجموعة القاهرة.

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وسجل مهند أحمد لاعب شبان قنا أول 3 أهداف "هاتريك" خلال الموسم الحالي وذلك خلال فوز فريقه على المدينة المنورة 5-0.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة كالتالي:

مجموعة القاهرة

كهرباء الإسماعيلية 1-1 الإعلاميين

إيسترن كومباني 0-0 الترسانة

منتخب السويس 0-0 السكة الحديد

بتروجيت 2-1 وادي دجلة

الإتصالات 2-0 النصر

زد 2-1 بورتو السويس

العبور 2-1 القناة

مستقبل وطن 1-1 الإنتاج الحربي

مجموعة الصعيد

الجونة 3-0 تليفونات بني سويف

النصر للتعدين 3-0 أسمنت أسيوط

شبان قنا 5-0 المدينة المنورة

طامية 0-1 مصر المقاصة

ملوي 2-2 الألومنيوم

الفيوم 1-1 المنيا

مجموعة بحري

الهلال 1-2 طنطا.

مباريات السبت 19 نوفمبر

بترول اسيوط × ديروط

لافيينا × كيما أسوان

بروكسي × دكرنس

المجد × كفر الشيخ

نبروه × سبورتينج

جمهورية شبين × الأوليمبي

المصري بالسلوم × بايونيرز

بلدية المحلة × أبو قير

المنصورة × الحمام

الدرجة الثانية وادي دجلة بتروجت
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