كرة سلة - بعد فوز شبابه على الزمالك.. الأهلي يحسم التأهل لنهائي دوري المرتبط

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

عمر طارق - مصطفى كيجو - سلة الأهلي ضد الزمالك

حسم فريق الأهلي لـ كرة السلة تأهله إلى نهائي دوري المرتبط رجال بعد فوز فريقه تحت 16 عاما على الزمالك.

وفاز شباب الأهلي تحت 16 عاما على منافسة الزمالك بنتيجة 81-42.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة لفريق تحت 16 عاما بنتيجة 62-34، فيما فاز الرجال بالقمة بنتيجة 71-64.

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ليحجز الأهلي مقعده في النهائي مباشرةً دون النظر إلى نتيجة مباراة الرجال بينه وبين الزمالك التي باتت غير مؤثرة.

وتقام قمة الذهاب بين رجال الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في الخامسة والنصف مساء.

وينتظر الأهلي الفائر من الجزيرة والاتحاد السكندري لمواجهته في نهائي دوري المرتبط.

وتقام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط على صالة برج العرب.

بينما منافسات تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية ستقام على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

كما كشفت لجنة المسابقات إقامة النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر يومي الثلاثاء والخميس 22 و24 نوفمبر على الترتيب الساعة 7:30 مساء.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر على نفس الملعب.

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