مارتينيز يوضح سبب اختيار بلجيكا لمواجهة مصر قبل كأس العالم

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

روبيرتو مارتينيز

تحدث روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن سبب اختيار مواجهة مصر وديا قبل كأس العالم 2022، وقبل مونديال 2018 من قبل.

مصر تلاقي بلجيكا وديا حاليا، ضمن تحضيرات رفقاء إدين هازارد لـ كأس العالم 2022 في قطر بعد أيام قليلة.

وقال مارتينيز في تصريحات لقناة الكويت الرياضية قبل المباراة مباشرة: "لماذا مصر؟ إنها مصادفة، كنا نريد اللعب أمام منتخب إفريقي لأن المغرب معنا في المجموعة".

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وأضاف "بحثنا عن مدرسة مختلفة عن أوروبا. مصر منتخب يمتلك الجودة ولديه مدرب أوروبي، وهي فرصة جيدة للاستعداد لكأس العالم".

مدرب بلجيكا أتبع "نستعد لكأس العالم منذ يومين ونصف فقط، أتمنى ألا نتعرض لأي إصابات اليوم، الأيام قليلة بسبب توقيت كأس العالم".

وتتواجد بلجيكا في المجموعة السادسة من كأس العالم رفقة كندا، والمغرب، وكرواتيا.

وتبدأ بلجيكا مشوارها بمواجهة كندا يوم 24 نوفمبر الجاري، قبل أن تواجه المغرب يوم 27 نوفمبر.

يذكر أن مصر وبلجيكا التقيا من قبل وديا أيضا قبل كأس العالم 2018 ضمن تحضيرات للفريقين للبطولة، وانتهت المباراة يومها بفوز الفريق الملقب بالشياطين الحُمر بثلاثية دون رد.

منتخب مصر بلجيكا روبيرتو مارتينيز
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