قطر تحظر الخمور في ملاعب كأس العالم

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

كأس العالم

أصدر الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" بيانا بخصوص منع الخمور في ملاعب كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يذكر فيفا في بيانه السبب وراء ذلك وسط موجة من الانتقادات والهجوم حول قطر قبل يومين من انطلاق البطولة.

وجاء البيان كالآتي:

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"بعد عدة مناقشات مع سلطات دولة قطر المستضيفة، اتخذنا قرار باقتصار شرب الكحول على المشاركين بمهرجانات فيفا الترفيهية فقط بدلًا من الملاعب الخاصة بالبطولة، وهو ما يعني إزالة كافة منافذ بيع الكحوليات بالملاعب.

المشروبات الخالية من الكحول ستظل متواجدة كما هي في الملاعب. وستحاول قطر توفير البيئة اللازمة للجماهير للحصول على تجربة ممتعة ومحترمة بمختلف الأماكن خلال فترة إقامة البطولة.

اللجنة المنظمة تحترم كثيرًا تفهم شركة "AB InBev" لهذا القرار وإصرارها على إظهار الدعم الكافي لنا خلال كأس العالم".

وتستمر فعاليات كأس العالم في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتلعب قطر في المجموعة الأولى بجوار كل من هولندا والسنغال والإكوادور.

وتفتح قطر البطولة بمواجهة أمام الإكوادور الأحد المقبل في التاسعة مساء.

كأس العالم قطر
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