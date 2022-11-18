مران الزمالك - تدريب بدني لـ مصطفى شلبي وروقا.. وتأهيلي لفتوح ونداي

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 16:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوسفالدو فيريرا - مران الزمالك في الإمارات

أدى الثلاثي مصطفى شلبي ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه تدريبات بدنية منفردة ظهر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا للثلاثي لتجهيزهم بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وقام الثنائي أحمد فتوح والسنغالي إبراهيما نداي بأداء تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، وخوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

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ويخضع اللاعبان للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي،و كان أحمد فتوح يعاني من الإصابة في وجه القدم في حين يعاني نداي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وركز الجهاز الفني للفريق في الجزء الأول من مران الفريق اليوم على خوض اللاعبين لتدريبات على التمريرات السريعة بينهم.

وأدى اللاعبون تدريبات فنية ركز خلالها الجهاز الفني على التمريرات القصيرة السريعة، وتابع فيريرا التدريب ومدى استجابة اللاعبين للتعليمات الفنية.

وخاض الفريق تدريباته في الثانية ظهرا بدلاً من الرابعة والنصف عصرا بسبب مباراة مصلا الودية أمام بلجيكا، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم .

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في 26 وفمبر الجاري على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب في دور الثمانية لـ كأس مصر.

الزمالك مصطفى شلبي الدوري المصري
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