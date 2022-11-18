استبعاد جايا واستدعاء بالدي بدلا منه مع إسبانيا في كأس العالم

استدعى أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة بدلا من خوسيه جايا في قائمة إسبانيا لخوص منافسات كأس العالم 2022.

وكان جايا تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات المنتخب استعداد للمونديال ليتم استبعاده صباح اليوم.

بالدي لم يسبق وأن شارك مع المنتخب الأول لـ لاروخا منذ بداية تمثيله سبتمبر الماضي.

وخاض المدافع الشاب مباراتين فقط رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بواقع 89 دقيقة.

وكان بالدي بدأ في الظهور مع برشلونة أساسيا بعد الإصابات التي ضربت الفريق في الخط الدفاعي.

وشارك بالدي مع برشلونة في 16 مباراة خلال الموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر الجاري.

وأصبحت قائمة إسبانيا بالشكل الحالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون "أتليتك بلباو الإسباني"- روبرت سانشيز "برايتون الإنجليزي"- ديفيد ريا "برينتفورد الإنجليزي"

في الدفاع: داني كارفاخال "ريال مدريد الإسباني"- سيزار أزبليكويتا "تشيلسي الإنجليزي"- إريك جارسيا "برشلونة الإسباني"- هوجو جويامون "فالنسيا الإسباني"- باو توريس "فياريال الإسباني"- أيمريك لابورتي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جوردي ألبا "برشلونة الإسباني"- أليخاندرو بالدي "برشلونة"

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس "برشلونة الإسباني"- رودريجو "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جافي "برشلونة الإسباني"- كارلوس سولير "باريس سان جيرمان الفرنسي"- ماركوس يورينتي "أتليتكو مدريد الإسباني"- بيدري "برشلونة الإسباني"- كوكي "أتليتكو مدريد الإسباني"

في الهجوم: فيران توريس "برشلونة الإسباني"- نيكو ويليامز "أتليتك بلباو الإسباني"- يريمي بينو "فياريال الإسباني"- ألفارو موراتا "أتليتكو مدريد الإسباني"- ماركو أسينسيو "ريال مدريد الإسباني"- بابلو سارابيا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- داني أولمو "لايبزيج الألماني"- أنسو فاتي "برشلونة الإسباني"