تشكيل بلجيكا – دي بروين وهازارد وكاراسكو أساسيون ضد مصر

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا تشكيل فريقه لملاقاة مصر وديا اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه بلجيكا في ملعب فهد جابر الأحمد في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: توبي ألدرفيلد- زينو ديباست- آرثر ثياتي

في الوسط: يانيك كاراسكو- أكسيل فيتسل- هانز فاناكين- تيموثي كاستاني

في الهجوم: إيدين هازارد- ميتشي باتشواي- كيفن دي بروين

ويلعب منتخب بلجيكا في المونديال في المجموعة السادسة بجوار كل من المغرب وكرواتيا وكندا.