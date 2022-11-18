زيزو: لا أشعر بتأنيب الضمير بسبب ركلة الترجيح ضد السنغال.. لم أتعمد إهدارها

لا يشعر أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر بتأنيب الضمير جراء إهداره لركلة ترجيح أمام السنغال ما أدى في النهاية لعدم تأهل الفراعنة لكأس العالم 2022.

أحمد سيد زيزو النادي : الزمالك

وخسر منتخب مصر التأهل لصالح السنغال بركلات الترجيح بعدما أهدر زيزو ومحمد صلاح ومصطفى محمد ركلاتهم.

وتحدث زيزو لقناة "الكويت الرياضية" قائلا: "أي لاعب في العالم يتمنى وينتظر حدث مثل كأس العالم كنا نتمنى المشاركة لكن غاب عنا التوفيق ولم يحالفنا الحظ في عدم التأهل، أثره عدم التأهل الآن هو أننا نبني فريقا جديدا للتواجد في نسخة 2026".

وواصل "عدم تأهلنا لكأس العالم سوء توفيق، حتى الجيل الذهبي لمنتخب مصر مع حسن شحاتة عانى من ذلك في عدم التأهل رغم فوزهم باستمرار في إفريقيا".

وأكمل "بدايتنا مبشرة مع روي فيتوريا بطريقة لعب مختلفة ويقوم بإيصال المعلومة لدينا بشكل جيد وبدأ يخفض معدل الأعمار السنية كذلك فهو يفكر في بناء فريق جديد بمواصفات وشخصية مختلفة هو يريدها وأتمنى أن نساعده لتشريف بلد كبير مثل مصر".

وتابع لاعب الزمالك حديثه "لم أتواجد في المباراة الثانية ليفتوريا أمام ليبيريا لأن هناك شيء لا يحدث في العالم فقد اضطررنا لترك المعسكر لخوض مباراة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل العودة للمنتخب مجددا".

وعن المشاركات العربية في كأس العالم قال: "أتمنى تأهل قطر من المجموعة في كأس العالم وهم لديهم القدرة على ذلك ويستعدون لذلك الحدث منذ سنوات والبطولة على أرضهم فلديهم كل الدوافع للتأهل".

ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى بجوار كل من السنغال والإكوادور وهولندا.

وعن السعودية التي تلعب في المجموعة الثالثة بجوار الأرجنتين والمكسيك وبولندا قال زيزو: "أرى أن المنتخب السعودي يضم الكثير من اللاعبين المميزين أتمنى لهم التوفيق وأتمنى لكافة المنتخبات العربية الصعود وأرى هناك فرصة للسعودية في التأهل".

أما عن المغرب التي يلعب في المجموعة السادسة مع بلجيكا وكندا وكرواتيا فقال: "واجهنا منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021 وهو منتخب قوي جدا ويضم الكثير من اللاعبين المحترفين وأتوقع صعودهم للدور الثاني".

وعن منتخب تونس الذي يلعب في المجموعة الرابعة بجوار فرنسا والدنمارك وأستراليا قال: "منطقيا أنت تواجه بطل العالم والدنمارك القوي، أتمنى لهم التوفيق والصعود ولكن أهم شيء أن يقدموا أداء مشرفا لمنتخب تونس ولبلدهم وأتمنى التوفيق لسيف الجزيري".

وبسؤاله عن من يرشحه ليكون بطل كأس العالم 2022 أجاب "البرازيل حظوظها قوية جدا، ولا أشجع أي منتخب أشجع مصر فقط".

وعن رغبته في الاحتراف قال: "أتمنى الاحتراف في أحد الخمس دوريات الكبرى، ألعب الآن في نادي كبير وأنضم بسببه لمنتخب مصر ولاتخاذ خطوة أكبر فيجب أن أذهب لفريق كبير في أحد الدوريات الكبرى".

وعن الدوري الإنجليزي قال: "بالتأكيد اللعب في الدوري الإنجليزي أمر مغري، محمد صلاح حقق إنجازات كبيرة وجعل الجميع يحلم وأتمنى الاحتراف في إنجلترا".

وأردف "نسعى للتأهل لكأس العالم والتأهل للدور الثاني، الطموح يرتفع بمجرد تحقيق هدفك ونريد تحقيق هذا".

وبسؤاله عمن سيشجع إن حدث نهائي بين الأرجنتين والبرازيل هل سيشجع ميسي أم السيلساو أجاب "لست متعاطفا مع أي منتخب وأتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية، ولو حدثت تلك المواجهة أتمنى رؤية مباراة ممتعة فقط".

وشدد زيزو "إن لم يتوج ميسي بكأس العالم فهذا لن يقلل منه".

وأتم "لم أشعر بتأنيب الضمير على إهداري ركلة ترجيح ضد السنغال لأنني بالتأكيد لا أعنى إهدارها، ولكن من الفشل نتعلم ونتحسن وكنت أتمنى مساعدة بلدي في التأهل لكأس العالم لكن سنحاول مجددا".