تشكيل مصر – تريزيجيه والنني أساسيان.. ومحمود حمادة يُكمل ثلاثي الوسط ضد بلجيكا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - محمد صلاح - تريزيجيه

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لملاقاة بلجيكا اليوم الجمعة وديا.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه بلجيكا في ملعب فهد جابر الأحمد في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- علي جبر- أحمد حجازي- أكرم توفيق

في الوسط: طارق حامد- محمد النني- محمود حمادة

في الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"- مصطفى محمد- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد الشناوي ومحمد عواد وأسامة جلال ومروان حمدي ومحمود علاء وحسين السيد وعمر جابر وأحمد حسن "كوكا" وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد سيد "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة".

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