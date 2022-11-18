أفشة: الليزر أمام السنغال؟ لا أحب الأعذار.. وأقتدى برد فعل رونالدو على الانتقادات

لا يحب محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط منتخب مصر اختلاق الأعذار بعد عدم قدرة الفراعنة على التأهل لكأس العالم 2022.

وخسر منتخب مصر التأهل لصالح السنغال بركلات الترجيح في لقاء شهد توجيه الكثير من الجماهير السنغالية لأضواء الليزر لأعين لاعبي الفراعنة وقت تسديد ركلات الترجيح.

وتحدث أفشة لقناة "الكويت الرياضية" قائلا: "كأس العالم بطولة هامة وكبيرة أنا حزين للغاية لعدم التأهل لأننا منتخب كبير وقوي وكنت أتمنى تحقيق الحلم حتى من أجل محمد صلاح".

وعن تنظيم قطر للبطولة قال: "بالطبع قطر ستنجح في تنظيم كأس العالم بنسبة مليون%".

وعن الفشل في التأهل قال لاعب الأهلي: "أحيانا نستحق التأهل ووارد تقصير يكون سبب عدم التأهل، وبعيدا عن التوفيق فالأفضل هو من يصعد ولكن في التصفيات الأخيرة كنا نستحق الصعود ولو كنا شاركنا في نسخة قطر كنت أرى أننا نستطيع تحقيق أشياء كبيرة ولكن ليس لنا نصيب".

وأكمل "وأتمنى الآن أن يساند اتحاد الكرة والجميع المدير الفني لأننا يجب أن نتواجد في البطولة فليس من الجيد الغياب لفترة طويلة عن كأس العالم".

وتابع أفشة تصريحاته "قبل كأس العالم 2018 توجنا بثلاثية تاريخية في كأس أمم إفريقيا لكننا لم نتأهل لكأس العالم بسبب التوفيق".

وبسؤاله لماذا لم يعترض منتخب مصر على أضواء الليزر أثناء مباراة السنغال أجاب "لست مقتنعا بهذا الحديث في مباراة الذهاب في مصر كان يجب علينا الفوز بأكثر من هدف، أنا ضد هذا الموضوع، بذلنا ما لدينا ولكننا لم نتأهل".

وأردف "لا أعرف كيف يفكر كل شخص لكنني أتحدث عن شخصيتي الأمر انتهى ولا أحب البحث عن أعذار، أعظم لاعب بالنسبة لي هو كريستيانو رونالدو يواجه انتقادات وهو لا يرى ولا يسمع ويواصل العمل فقط".

وشدد "ليس صحيحا أن نتحدث عن ظروف أخرى أدت لعدم التأهل والجمهور لدينا "غلابة" يجب أن نكون صادقين، لم نتأهل وهذا شيء غير جيد لكننا سنعمل على تعويض ذلك".

وعن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قال: "لا أريد الحديث عن روي فيتوريا فهذا أول معسكر لي معه وفي النهاية أنا مجرد لاعب، ولكنني أتمنى له النجاح لأنه نجاحه يعني نجاحنا".

أما عن فرص المنتخبات العربية في التأهل من كأس العالم قال: "أرى أنه من الصعب تأهل قطر من المجموعة في كأس العالم، أتمنى بالطبع التوفيق لهم لكن الأمر صعب جدا".

ويلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى بجوار كل من السنغال والإكوادور وهولندا.

وعن السعودية التي تلعب في المجموعة الثالثة بجوار الأرجنتين والمكسيك وبولندا قال: "السعودية منتخب جيد لكنهم سيواجهون الأرجنتين وكأس العالم سيكون صعبا للغاية عليهم".

أما عن المغرب التي يلعب في المجموعة السادسة مع بلجيكا وكندا وكرواتيا فقال: "المغرب من أقوى المنتخبات العربية وأتمنى لهم التوفيق من أجل بدر بانون لكنهم سيواجهون بلجيكا وكرواتيا فالأمر صعب أيضا".

وعن منتخب تونس الذي يلعب في المجموعة الرابعة بجوار فرنسا والدنمارك وأستراليا قال: "أتمنى التوفيق لتونس من أجل علي معلول وكنت أمزح معه بشأن ملاقاة مبابي، علي لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة مثل صانع الألعاب".

وبسؤاله عن هدفه الشهير ضد الزمالك في نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا قال: "قلتها من قبل هذا الهدف لن يُنسى مدى الحياة وسعدت بتعليق عصام الشوالي عليه، ونحن نتحدث عن هدف في شباك الزمالك أحد أكبر الأندية في إفريقيا ونهائي القرن الذي أعتقد أنه لن يحدث مجددا، هو حالة خاصة".

وعن تحميل مسؤولية الفشل في التأهل لكأس العالم لصلاح قال: "لست مقتنعا في الكرة أن هناك لاعب ما يحمل كل شيء وحده هذه لعبة جماعية، نعم هو النجم الكبير ولكنه لا يفوز وحده ولا يخسر وحده ليتحمل كل شيء بمفرده، وجوده في الملعب بالطبع يعطينا دفعة كبيرة وأتمنى تواجده دائما فخوض المعسكر بدونه تشعر بأن هناك شيء ما ينقصنا".

وأتم أفشة تصريحاته متحدثا عن كأس العالم 2026 قائلا: "نحن الآن نبدأ مع مدرب جديد ونعمل على مساعدته ونريد مصلحة مصر وأتمنى أن نكون متواجدين فيه، أرى أنه لا يجب لنا أن نغيب عن النسخة المقبلة فنحن لا ينقصنا أي شيء للتأهل".