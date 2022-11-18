طاهر: ظروف خارج عن الإرادة لم تؤهلنا للمونديال.. وهذا ما قلته لـ معلول قبل مغادرة الأهلي

يرى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ومصر أن ظروف خارجة عن إدارة المنتخب السبب في عدم التأهل إلى كأس العالم.

ويتواجد طاهر ضمن بعثة منتخب مصر في الكويت لمواجهة بليجكا ضمن استعدادات الأخير لـ كأس العالم 2022.

وقال طاهر عبر قناة الكويت الرياضية: "لم نتأهل لـ كأس العالم بسبب ظروف خارج عن إرادتنا. روي فيتوريا (المدير الفني) لديه سيرة ذاتية كبيرة جدا، وفي البرتغال حقق إنجازات مع بنفيكا ونتمنى أن يكون إضافة للمنتخب".

وأضاف "لدينا العديد من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات من المحترفين مثل محمد صلاح والنني ونتمنى أن يرتفع ذلك العدد لأن ذلك يزيد من خبرات المنتخب ككل".

وعن حظوظ المنتخبات العربية: "فرصة قطر كبيرة لأنه المنتخب المستضيف للبطولة وهذه فرصة لا تتكرر، لذا سيقاتلون بكل قوة للتأهل وأشعر بقدرتهم على التأهل لدور الـ16".

وتابع "مجموعة السعودية صعبة وسيواجهون الأرجنتين المرشح الأول للقب وبالتأكيد سيحاولون بذل كل ما لديهم للعبور، لكن عليهم الانتصار في مباراتين على الأقل لأن مباراة الأرجنتين صعبة جدا".

وواصل "أتمنى عبور المغرب من دور المجموعات لكن مثل السعودية مجموعة صعبة جدا يجب أن يحصلوا على 6 نقاط ليتأهلوا، لكن أرى أن الفوز بالمباراة الأولى يسهل بعض الأمور".

وأردف "تونس؟ تحدثت مع علي معلول في النادي وكنا نحفزه على ضرورة التأهل، وهو كان يعترف بصعوبة المجموعة. مواجهة الدنمارك في البداية فرصة جيدة للفوز خاصة أن أصعب مباراة ستكون ضد فرنسا في الجولة الأخيرة لذا يجب الوصول لها وهم في موقف جيد".

وعن طموحه، أسهب: "كنت أتمنى اللعب في الدوري الإسباني أشعر أنه يناسب إمكانياتي، لكن الآن أنا في أكبر ناد في إفريقيا والاحتراف أجلّته ولكنني أتطلع لحدوثه في يوما ما خاصة في إسبانيا، وأتمنى اللعب في برشلونة بالنسبة لي هو نادي كبير ولديه تاريخ. أحب كل شيء في برشلونة كمدينة ونادي وتاريخ، وميسي بالنسبة لي لاعب عظيم".

وعن المنتخب، أوضح "هناك لاعبين لهم وضعهم في المنتخب وهناك احترام بين الكبير والصغير بالطبع، هناك فارق لكنه غير ظاهر لأننا نعمل كأسرة واحدة".

وأتم "اللاعبون الذين تواجدوا في مباراة السنغال تعاهدوا على التواجد في النسخة المقبلة في 2026 وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق هذا الحلم ونريد الفوز بكأس أمم إفريقيا ليكون أكبر حافز قبل خوض تصفيات كأس العالم وتحقيق الحلم".

يواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا وديا ضمن استعدادات الأخير لـ كأس العالم 2022.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في الكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.