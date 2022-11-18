رابيو: أشعر أنني في موضع القدوة مع منتخب فرنسا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - بول بوجبا

يرى أدريان رابيو لاعب فرنسا أنه اللاعب أكبر خبرة مع المنتخب وهذا ما يضعه قدوة داخل الفريق.

وحضر رابيو ضمن قائمة تضم 26 اسما لمنتخب فرنسا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وقال رابيو في تصريحات لـ "ليكيب": "لا أشعر بضغط من حقيقة أنني اللاعب الأكثر خبرة أو اللاعب الذي يتوقع منه المزيد. أنه لا يزال أول كأس عالم أخوضه مع المنتخب".

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وأضاف "لطالما كنت اللاعب الأكثر خبرة عندما كنت شارك على مستوى الشباب في فرنسا. اليوم أجد ذلك مرة أخرى. موقف أحبه وأشعر أنني في وضع يسمح لي بأن أكون قدوة".

وأتم" أنا متحمس لوجودي مع المنتخب، من المحتمل أن أشارك أساسيا وأعلم أنها مسؤولية كبيرة وأنا مستعد للتعامل معها".

رابيو (27 عاما) اُستدعي للمنتخب الفرنسي الأول عام 2016 ولم يشارك في كأس العالم 2018 الذي توج به الديوك.

وخاض رابيو 26 مباراة بقميص المنتخب، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة رفقة كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

ويستهل حامل اللقب مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في 22 نوفمبر الجاري.

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