كأس العالم - صربيا.. الوحدة فقط ستنقذ الصرب

"Само слога Србина спасава" أو "الوحدة فقط ستنقذ الصرب"

شعار هو الشائع بشكل أكبر بين الشعب الصربي نسبة لما حدث سابقا وقت الحروب وهو ما عُرف بـ (الأربعة C).

لن نتعمق مطلقا فيما يخص الأمور السياسية والانقسامات وخلافه ولكن الهدف هو إسقاط ذلك على الصعيد الكروي.

باختلاف مسميات الدول، فإن مشاركة صربيا (تحت أي اسم) لم تشهد شيئا بارزا منذ 1990.

غياب عن المونديال في عشر مناسبات، وداع للدور الأول في آخر ثلاث مشاركات، والآن بعد 22 عاما ربما حان الوقت لصربيا لتتوهج من جديد في قطر.

دراجان ستويكوفيتش بعد 84 مباراة دولية كلاعب، قرر التواجد مع صربيا بشكل آخر في منصب المدير الفني.

"الوحدة" هي أكثر ما قدمه ابن الـ57 عاما مع فريق أصبح أكثر قوة من السابق.

ميلنكوفيتش يقود ثلاثي الدفاع لمنع الخصوم من اختراق حصون الصرب.

زيفكوفيتش وكوستيتش في الطرفين للبحث عن نقاط ضعف الخصم.

سافيتش وتاديتش يحركان المجموعة دائما، يوجهان الجنود لما يجب أن يفعلوه.

ميتروفيتش وفلاهوفيتش من أجل الإنهاء، اللمسة الأخيرة بإطلاق الصواريخ نحو فك حصون الخصوم.

ولا مانع من بعض إمدادات دكة البدلاء من رادونجيش أو يوفيتش أو جرويتش.

الجميع على قلب رجل واحد، وكإنك في ساحة حرب لا يمكن أن تخرج منها إلا وأنت منتصر وإذا لم يحدث ذلك فإن القتال سيستمر حتى الدقيقة الأخيرة.

فلن تتوقف صربيا عن القتال حتى لو كان المنافس أصعب، حتى ولو كان البرازيل وسويسرا والكاميرون في دور المجموعات.. أو ربما البرتغال في ثمن النهائي، من يعلم!

مدرب المنتخب

دراجان ستويكوفيتش ابن الـ57 عاما تولى تدريب منتخب صربيا في 2021.

أشرف على تدريب المنتخب في 20 مباراة، انتصر في 13 وتعادل في 4 وخسر 3.

سجل لاعبو صربيا تحت قيادته 41 هدفا واستقبل 19.

وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

ويعتمد ستويكوفيتش على اللعب بثلاثة مدافعين وتختلف بعد ذلك طريقة اللعب بين 3-4-1-2 و 3-5-2 و3-4-3.

مشوار التأهل

تواجد منتخب صربيا في المجموعة الأولى للتصفيات بجانب البرتغال وإيرلندا الشمالية ولوكسمبروج وأذربيجان.

ونجح رجال دراجان ستويكوفيتش في إحداث المفاجأة وتصدر المجموعة ودون أي هزيمة.

وانتصرت صربيا على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة وتعادلا في الثانية بهدفين لكل فريق.

ثمانية انتصارات وتعادلان في عشر مباريات، وسجل 18 هدفا واستقبل 9 آخرين.

وتصدر ألكسندر ميتروفيتش قائمة هدافي منتخب صربيا في التصفيات برصيد ثمانية أهداف.

تاريخه في البطولة

لعب منتخب صربيا تحت اسم يوغوسلافيا بمختلف المسميات حتى 2006 والذي لعب فيه باسم صربيا ومونتينيجرو ثم باسم صربيا فقط منذ 2010.

يشارك منتخب صربيا في البطولة للمرة الـ13 في تاريخه.

ولم يتجاوز الدور الأول منذ 1998.

ويعد أبرز إنجازات المنتخب الحصول على المركز الرابع في 1962.

لعب منتخب صربيا 46 مباراة في كأس العالم، حقق 18 انتصارا وثمانية تعادلات وتلقى 20 خسارة.

سجل لاعبو صربيا 66 هدفا وتلقت شباكهم 63 هدفا.

أبرز اللاعبين

ألكسندر ميتروفيتش

يعيش ابن الـ28 عاما أبرز فتراته الكروية، بقيادة منتخب صربيا لصدارة مجموعته في التصفيات على حساب البرتغال وبهدف في الدقيقة الأخيرة في استاد دا لوز.

وصل لهدفه الدولي الـ50 وأكد صدارته لهدافي صربيا عبر التاريخ، كان منها ثمانية في التصفيات ليكون هداف صربيا فيها.

ميتروفيتش سجل مع فولام في الدوري تسعة أهداف في 12 مباراة.

رغم إصابته مع فولام وغيابه عن آخر مباراتين في الدوري إلا أن دراجان ستويكوفيتش أكد جاهزيته للتواجد في المونديال.

دوسان فلاهوفيتش

توهج في فيورنتينا ليلفت أنظار الكبار في أوروبا قبل أن يقرر الاستمرار داخل إيطاليا متوجها نحو يوفنتوس.

38 هدفا و6 تمريرات حاسمة في 62 مباراة خلال آخر موسم ونصف مع الفيولا.

في يوفنتوس ورغم عدم استقرار الأجواء إلا أنه سجل 16 هدفا مع 4 تمريرات حاسمة في 36 مباراة.

أربعة أهداف سجلها فلاهوفيتش مع صربيا في تصفيات كأس العالم الأخيرة.

إجمالا سجل ابن الـ22 عاما ثمانية أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في 16 مباراة مع صربيا ويأمل في إضافة المزيد في كأس العالم.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

ارتبط اسمه عديد وعديد المرات بالانتقال لأكثر من ناد كبير في أوروبا ولكن هذا لم يحدث مطلقا.

27 عاما هو قمة النضج الكروي للاعب كرة القدم في أغلب الأوقات ومع فرصة مثل مونديال قطر فإن سافيتش سيكون محط أنظار الكثير.

63 هدفا و58 تمريرة حاسمة لسافيتش في 314 مباراة مع لاتسيو منذ 2015.

على الصعيد الدولي، 35 مباراة لعبها سافيتش مع منتخب صربيا، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

ساهم سافيتش في التصفيات بهدف أمام إيرلندا وتمريرة حاسمة أمام لوكسمبروج

دوسان تاديتش

من بين كل ما قدمه تاديتش لمنتخب صربيا، لن ينسى الجميع مواجهة البرتغال في استاد دا لوز.

هدف وتمريرة حاسمة قادت منتخب صربيا للفوز على البرتغال ومن ثم حسم صدارة المجموعة.

تمريرة حاسمة أمام إيرلندا وهدف آخر أمام أذربيجان أضافهما تاديتش لرصيده في التصفيات.

بعد فترة من عدم الاستقرار في ساوثامبتون، عاد تاديتش إلى هولندا ولكن من بوابة أياكس ليتألق مجددا بـ95 هدف و101 تمريرة حاسمة في 214 مباراة.

على الصعيد الدولي، 18 هدفا و33 تمريرة حاسمة في 90 مباراة لتاديتش مع صربيا.

مباريات المجموعة

صربيا X البرازيل - 24 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل

مواجهتان جمعتا بين صربيا والبرازيل من قبل وكان الانتصار لراقصي السامبو في المرتين.

الأولى وديا بهدف دون رد في 2014 ثم في دوري المجموعات عام 2018 بهدفين دون مقابل.

صربيا X الكاميرون - 28 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب

مواجهة واحدة وديا جمعت المنتخبين وانتصر منتخب صربيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

صربيا X سويسرا - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974

مواجهة واحدة في دور المجموعات من 2018 جمعت المنتخبين وفاز منتخب سويسرا بهدفين مقابل هدف واحد