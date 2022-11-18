مران الأهلي - محاضرة كولر.. وعبد المنعم ومتولي يواصلان البرنامج التأهيلي

واصل الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الجمعة استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

وواصل الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي أداء برنامج التأهيل بالجري حول الملعب على هامش التدريب.

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص تدريبات بدنية في الجيم لمدة 15 دقيقة، قبل استكمال المران في الملعب، فيما خاض حراس الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة ميشيل يانكون.

ويتدرب الفريق على فترة واحدة غدا السبت استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري المتصدر بعد أن حقق كل منهما العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات.