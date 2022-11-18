مران الأهلي - محاضرة كولر.. وعبد المنعم ومتولي يواصلان البرنامج التأهيلي

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 11:41

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الجمعة استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

وواصل الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي أداء برنامج التأهيل بالجري حول الملعب على هامش التدريب.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش مران الأهلي - انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية فيديو في الجول - احتفال لاعبات الأهلي والجماهير بتحقيق دوري مرتبط السيدات مران الأهلي - عبد المنعم يرتدي واق الوجه ويستكمل البرنامج التأهيلي.. وجديد عمار حمدي

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص تدريبات بدنية في الجيم لمدة 15 دقيقة، قبل استكمال المران في الملعب، فيما خاض حراس الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة ميشيل يانكون.

ويتدرب الفريق على فترة واحدة غدا السبت استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري المتصدر بعد أن حقق كل منهما العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات.

الأهلي عبد المنعم متولي
نرشح لكم
محامي كهربا: أزمة كهربا ستنتهي خلال أيام.. ونصف الغرامة يتحملها ديسبورتيفو أفيش مواعيد مباريات الجمعة 18 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.. مصر وبلجيكا مدرب منتخب الشباب: نريد صناعة محمد صلاح جديد في مصر خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة بلجيكا في مباراة الخمسة أهداف.. مصر الأولمبي ينتصر على المغرب وديا مران الأهلي - انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية الأولى تمت بنجاح.. منتخب الشباب يفوز وديا على بنين
أخر الأخبار
بيان من مانشستر يونايتد يلمح بعقوبات منتظرة على رونالدو 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جارناتشو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن جاسبار أول مدير رياضي في تاريخ النادي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محامي كهربا: أزمة كهربا ستنتهي خلال أيام.. ونصف الغرامة يتحملها ديسبورتيفو أفيش ساعة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز يوضح حقيقة مصافحته الباردة مع رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
روني يرد على هجوم رونالدو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة كولر.. وعبد المنعم ومتولي يواصلان البرنامج التأهيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - سويسرا.. هيكل هودسون والعباقرة الحمقى 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول