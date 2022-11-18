مدرب منتخب الشباب: نريد صناعة محمد صلاح جديد في مصر

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 01:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

شدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على أن هدف المعسكر في الوقت الحالي هو الاستقرار على التشكيل الأمثل للفريق.

وقاد جابر منتخب مصر للشباب للفوز على بنين بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وقال جابر في تصريحات لقناة TeN: "لدي قائمة كبيرة من اللاعبين، لكنني لم أستقر بعد عن التشكيل الأمثل ومن الأفضل في كل مركز، وهذا ما أعمل عليه الفترة الحالية".

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وأضاف "أداء اللاعبين كان أفضل في الشوط الثاني عن الأول، كان من الممكن أن ننهي المباراة بنتيجة أكبر لكننا أهدرنا الكثير من الفرص".

وتابع "أحاول دائما في كل معسكر تجديد دوافع اللاعبين، بذكر اسم محمد صلاح واللاعبين القدامى الذين شرفوا مصر عبر تاريخها. نحن نريد صنع محمد صلاح جديد في مصر".

وأحرز هدف منتخب مصر عمر فايد في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مع بنين مجددا يوم الأحد المقبل وديا، في ختام المعسكر المغلق للمنتخب.

ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي ستقام خلال شهر فبراير 2023 في مصر.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من نظيره السعودي بركلات الترجيح.

مصر بنين أمم إفريقيا للشباب
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