خبر في الجول - مفاضلة من فيتوريا في مركز الظهير الأيسر قبل لقاء بلجيكا

يفاضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بين عمر جابر ومحمد حمدي في الظهير الأيسر قبل مواجهة بلجيكا الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي في مباراة ودية في إطار استعدادات الشياطين الحمر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فأن فيتوريا يفاضل بين الثنائي في مركز الظهير وهو المركز الوحيد الذي لم يستقر خلاله على أسماء اللاعبين.

وسبق أن شارك الثنائي مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا في التوقف الدولي الماضي.

وبدأ محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، وعمر جابر في مركز الظهير الأيمن في مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للقاء بلجيكا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - أحمد حجازي - علي جبر – (عمر جابر أو محمد حمدي).

الوسط: طارق حامد - محمد النني - إمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن "تريزيجيه".

ويخوض منتخب مصر ثالث ودياته تحت قيادة مدربه روي فيتوريا بعد الفوز في المباراتين السابقتين بنتيجة 3-0.