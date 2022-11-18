خبر في الجول - صلاح يعود لمعسكر منتخب مصر بطائرة خاصة

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر لمقر البعثة في الكويت استعدادا لخوض مباراة بلجيكا الودية.

وترك صلاح معسكر منتخب مصر لحضور حفل "سوكر جلوب" الذي أقيم في الإمارات.

وحسبما علم FilGoal.com فأن صلاح عاد إلى الكويت في طائرة خاصة وفرها لها منظمي الحفل.

وكان صلاح قد عقد جلسة مع اللاعبين أمس قبل السفر إلى دبي للحديث عن أهمية المباراة الودية وطالبهم كونه القائد بالظهور بشكل جيد في المباراة.

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي في الخامسة مساءً غدا الجمعة في لقاء ودي رسمي.

وقال محمد صلاح عقب تسلمه للجائزة: "أنتم تضعون المزيد من الضغط عليّ الآن -ضاحكا-. أعتقد أن هذا عظيم دائما".

وأضاف "العنصر الأهم في كرة القدم هو الجماهير، لذلك الفوز بجائزة عن طريق التصويت الجماهيري هذا يكون عظيما دائما".

وأوضح "أنا دائما أركز على مساعدة الفريق والفوز بالألقاب وهذا هو الأهم. أواصل البحث عن الأرقام والأهداف لأنها تحفزني وتدفعني لتحقيق المزيد".

وتابع "طالما أني حققت ذلك، يمكن لأي شخص أن يفعلها. قضيت أكثر من 10 سنوات في أوروبا، وفارق الموهبة بيننا وبينهم ليس كبيرا. الفارق ذهني، فهم يعرفون أشياء لا نعرفها ودرسوا أشياء لا نعرفها".

وواصل صلاح "يجب أن تكون مستعدا لأنك ستواجه أشياء صعبة. يجب أن تخرج من منطقتك راحتك وتضحي بكل شيء. لقد قدمت حياتي كلها لكرة القدم وأمنح لها كل شيء وسأواصل فعل ذلك".

واختتم "الكل في الشرق الأوسط يمكنه فعلها، ولكن يجب أن تكون مستعدا لأن الأمر لن يكون مريحا. أنا سعيد بالفوز بجائزة في الوطن العربي".

ووصل صلاح مع ليفربول إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى آخر جولة، وخسره بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

وفاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر.

وتوج اللاعب المصري بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بينما احتل وصافة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

ومع المنتخب نال صلاح وصافة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.