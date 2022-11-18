كيلور نافاس يوضح سبب إلغاء مباراة كوستاريكا والعراق الودية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

كيلور نافاس

كشف كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا سبب عدم خوض منتخب بلاده مباراة العراق الودية قبل الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022.

وألغيت المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراقي وكوستاريكا في مدينة البصرة العراقية والتي كان مقررا لها الخميس.

وقال نافاس عبر حسابه على "إنستجرام": "بعد السفر بالحافلة لمدة ثماني ساعات، للأسف وبسبب ظروف خارجة عن إرادة اللاعبين، لم نتمكن من لعب المباراة الودية المقررة ضد العراق".

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وأضاف "شكرا جزيلا لجميع المشجعين الذين كانوا يتطلعون لرؤيتنا ودعمنا هناك. إنه لأمر مؤسف عدم إقامة المباراة".

وكشفت شبكة بي إن سبورتس القطرية أن مباراة العراق وكوستاريكا ألغيت بسبب رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازاته لدى دخول الأراضي العراقية.

ويستعد منتخب كوستاريكا لخوض منافسات كأس التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتتواجد كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022.

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر في استاد الثمامة.

ثم تواجه اليابان يوم 27 نوفمبر في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمباراة قوية أمام ألمانيا يوم 1 ديسمبر على استاد البيت.

كيلور نافاس العراق كوستاريكا
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