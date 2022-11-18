سكاي: قبل مواجهة برشلونة..يوفنتوس يواجه أرسنال وديا

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بالهدف أمام ولفرهامبتون

يواجه أرسنال الإنجليزي نظيره يوفنتوس الإيطالي في استراحة كأس العالم 2022 بحسب سكاي سبورتس.

وتستغل الأندية فترة التوقف بسبب أحداث كأس العالم للعب وديات مختلفة.

وبحسب سكاي سبورتس الإيطالية فإن أرسنال يستعد لخوض ودية أمام يوفنتوس في 17 ديسمبر المقبل على الرغم من كونها تبعد 5 أيام فقط عن وديته أمام برشلونة.

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وحدد أرسنال بالفعل ودتين حتى الآن في فترة كأس العالم، الأولى أمام ليون في 2 ديسمبر والآخرى ضد ميلان يوم 13.

ويأمل أرسنال العودة كما كان قبل التوقف في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويعود أرسنال بمواجهة أمام وست هام في البوكسينج داي 28 ديسمبر ثم برايتون بعد 3 أيام.

فيما يستأنف يوفنتوس مبارياته في الدوري الإيطالي في 4 يناير أمام كريمونيزي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر نابولي.

كأس العالم أرسنال يوفنتوس برشلونة
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