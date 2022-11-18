خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط

بعد انسحاب كوستاريكا من مواجهة العراق وديا، علم FilGoal.com بوجود اتصالات تجريها شركة راعية لتنظيم مباراة بين منتخب العراق ومنتخب مصر.

وتستهدف الخطة إقامة المباراة يوم 21 نوفمبر على استاد البصرة.

ويدرس المسؤولون في البعثة المصرية المتواجدة حاليا في الكويت إمكانية إتمام هذا الاتفاق وفقا لارتباطات اللاعبين والأندية.

وعلم FilGoal.com أيضا أن العرض المادي تبلغ قيمته 500 ألف دولار بشرط مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب.

ويخطط المنظمون لسفر بعثة مصر مباشرة من الكويت إلى العراق.

ويتواحد منتخب مصر في الكويت حاليا لمواجهة بلجيكا وديا يوم الجمعة 18 نوفمبر.

وألغيت المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراق وكوستاريكا، التي كان من المقرر لعبها يوم الخميس 17 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت قنوات "بي إن سبورتس" أن مباراة العراق وكوستاريكا ألغيت بسبب رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازاته لدى دخول الأراضي العراقية.