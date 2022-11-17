محمود حمادة: سنخوض مباراة بلجيكا بجدية

شدد محمود حمادة لاعب وسط منتخب مصر على استعداد الجميع لمواجهة بلجيكا الودية.

ويلتقي منتخب مصر وديا مع بلجيكا غدا الجمعة في الكويت، في آخر استعدادات بلجيكا لكأس العالم.

وقال محمود حمادة عبر أون تايم سبورتس 1: "مستعدون لتقديم شيء يليق باسم منتخب مصر".

وأضاف "أشكر فيتوريا على الثقة التي يمنحها لي وأريد رد ذلك في الملعب".

وواصل "الانسجام رائع بين اللاعبين وجميعنا أشقاء، ومن يشارك لأول مرة يشعر كأنه هنا خلال سنوات".

وأتم "الكل مستعد ونريد تقديم أداء جيد ضد بلجيكا وسنخوض المباراة بجدية".

ولعب محمود حمادة لاعب وسط فاركو لأول مرة بقميص منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي ضد النيجر.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة لكأس العالم 2022 رفقة منتخبات المغرب وكندا وكرواتيا.