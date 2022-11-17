أزمة في منتخب أمريكا قبل أيام من انطلاق كأس العالم

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الكروي الأهم، كأس العالم وأتمت المنتخبات استعدادتها لكن الوضع داخل فريق الولايات المتحدة ليس كذلك.

وكشف تايلر أدامز لاعب الولايات المتحدة أنه لم يتم حتى الآن اختيار قائد للمنتخب خلال كأس العالم 2022.

وقال أدامز في المؤتمر الصحفي: "شارة القيادة؟ ليس لدينا فكرة عن من سيكون قائدنا بعد".

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وأضاف "لكن هناك بعض اللاعبين يشعرون بالراحة والثقة نحو ارتدائها وقيادة الفريق".

أعلن جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب أمريكا قائمة الـ26 لاعبا المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويتواجد على رأسها كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي وجيوفاني رينا موهبة بروسيا دورتموند.

هذا بالإضافة لتواجد تيم وياه نجل جورج وياه رئيس ليبيريا والإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية.

ويتواجد منتخب أمريكا في المجموعة الثالثة بجوار ويلز وإنجلترا وإيران.

ويلعب منتخب أمريكا في كأس العالم للمرة 11 في تاريخه والثامن له على التوالي.

ويعد أبرز إنجاز لمنتخب أمريكا هو الحصول على المركز الثالث في نسخة 1930 بسبب فارق الأهداف عن يوغوسلافيا آنذاك، إذ أنه لم يكن هناك مباراة أقيمت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

لكن منذ ذلك الحين لم يتخط منتخب أمريكا أبدا عقبة دور الـ16 سوى مرة وحيدة حينما وصل لربع نهائي 2002.

ويستهل منتخب أمريكا مشواره في البطولة بمواجهة ويلز في الـ21 من نوفمبر الجاري.

أمريكا كأس العالم
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