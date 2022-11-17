وزير الرياضة واتحاد الكرة يهنئان محمد صلاح

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 23:22

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح في مران منتخب مصر

قدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تهنئته إلى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر بمناسبة فوزه بجائزة لاعب العام بتصويت الجماهير في حفل جلوب سوكر.

وقال وزير الشباب والرياضة إن محمد صلاح يعد أيقونة مصرية رياضية ونموذج رياضى نفتخر به جميعاً بما يحققه من إنجازات يوماً بعد يوم، والجميع ينتظر الإضافة القوية لنجم فى مكانة وقوة محمد صلاح مع زملائه فى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى المنافسات المقبلة.

وأضاف "الجماهير المصرية دوماً فى سعادة وفخر بما يقدمه نجم المنتخب محمد صلاح، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح، واستمرار التألق الفترة المقبلة، وتحقيق مزيد من الإنجازات".

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في الإطار ذاته أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تهنئته إلى محمد صلاح على فوزه بالجائزة.

وكان صلاح قد ترك معسكر منتخب مصر لحضور الحفل، على أن يعود لخوض مباراة بلجيكا الودية غدا الجمعة 18 نوفمبر.

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