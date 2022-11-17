منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة بلجيكا
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 22:48
كتب : أحمد الخولي
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا.
وبدأ منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم تقسيمة أعقبها التسديد على المرمى من مختلف الزوايا.
وحضر المران جمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي.
وتقام المباراة في الخامسة مساء الجمعة 18 نوفمبر باستاد جابر الأحمد الدولي.
وترك محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المعسكر لحضور حفل جلوب سوكر.
وتسلم صلاح جائزة لاعب العام بتصويت الجمهور.
ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة لكأس العالم 2022 رفقة منتخبات المغرب وكندا وكرواتيا.
نرشح لكم
خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط محمود حمادة: سنخوض مباراة بلجيكا بجدية وزير الرياضة واتحاد الكرة يهنئان محمد صلاح النني: مواجهة بلجيكا استعداد للمنافسات المقبلة.. ونشعر بالحزن للغياب عن كأس العالم فيتوريا: بلجيكا منافس صعب ويستعد لكأس العالم.. رؤيتي لكفاءة اللاعب وليس سنه غياب حمدي فتحي عن مران منتخب مصر بسبب آلام عضلية صلاح يغادر معسكر منتخب مصر من أجل جلوب سوكر.. وموعد عودته زيزو: نريد الاستمتاع بلعبنا ضد بلجيكا.. وفيتوريا يهتم بالتفاصيل
أخر الأخبار
محمود حمادة: سنخوض مباراة بلجيكا بجدية 14 دقيقة | منتخب مصر