تشواميني: الضغط مع فرنسا؟ اللعب في ريال مدريد يعطيك الثقة

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - فرنسا

شدد أوريلين تشواميني لاعب منتخب فرنسا أن كونه لاعبا لـ ريال مدريد يعطيه ثقة خلال خوض أول كأس عالم مع بلاده.

أوريلين تشواميني

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وحضر ابن الـ22 عاما في القائمة النهائية المستدعاة لخوض منافسات مونديال 2022 في قطر.

وقال تشواميني في تصريحات نشرتها ليكيب: "الضغط؟ لا أشعر به على الاطلاق، عندما تلعب لأفضل ناد في العالم تصبح معتاد على تلك الأجواء، أنا لدي ثقة كبيرة".

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وعن إصابات المنتخب، أوضح "لن تؤثر علينا، لدينا مجموعة لاعبين رائعيين، جميعا نتحمل مسؤولية اللعب مع فرنسا بحماس كبير".

وتأثر منتخب فرنسا قبل أيام على انطلاق المونديال بإصابتي الثنائي بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو وحل مكانهما راندل كولو مواني.

وأردف "وصولي لـ كأس العالم، واحدة من أفضل اللحظات في حياتي عندما تلقيت المكالمة. أمر رائع أن أرى كل ما حدث لي في السنوات الأخيرة، أنا سعيد جدًا لأن أكون في هذا الموقف".

وتابع "كريم بنزيمة؟ أفضل لاعب في العالم. إنه لاعب كبير، لقد كان يبرهن ذلك لسنوات عديدة، إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن ألعب معه، إنه رائع ومعتاد على النقد، لم يؤثر عليه إطلاقا، أعلم أنه سيكون لائقًا 100٪، دعونا نأمل أن يكون جاهزًا للمباراة الأولى".

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

ووصل المنتخب الفرنسي أمس الأربعاء إلى قطر قبل 5 أيام على أولى مبارايتهم في كأس العالم.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري.

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