في مباراة الخمسة أهداف.. مصر الأولمبي ينتصر على المغرب وديا

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

فاز منتخب مصر الأولمبي على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية ضمن استعدادات الفراعنة للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.

سجل مصطفى سعد أول أهداف منتخب مصر في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من أسامة فيصل.

وأدرك منتخب المغرب التعادل عن طريق منتصر لاهتيمي في الدقيقة 30.

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رد منتخب مصر لم يتأخر كثيرا ليتابع محمد طارق تسديدة محمد أشرف التي ارتدت من القائم ليودعها الشباك قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وبعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني أضاف محمد شحاتة الهدف الثالث لمنتخب مصر بتسديدة قوية.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل منتهب المغب هدف تقليص الفارق عن طريق أوكلى ياسين.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب مجددا وديا الأحد المقبل.

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
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