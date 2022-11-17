في مباراة الخمسة أهداف.. مصر الأولمبي ينتصر على المغرب وديا
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 21:18
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر الأولمبي على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية ضمن استعدادات الفراعنة للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.
سجل مصطفى سعد أول أهداف منتخب مصر في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من أسامة فيصل.
وأدرك منتخب المغرب التعادل عن طريق منتصر لاهتيمي في الدقيقة 30.
رد منتخب مصر لم يتأخر كثيرا ليتابع محمد طارق تسديدة محمد أشرف التي ارتدت من القائم ليودعها الشباك قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.
وبعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني أضاف محمد شحاتة الهدف الثالث لمنتخب مصر بتسديدة قوية.
وفي الدقائق الأخيرة، سجل منتهب المغب هدف تقليص الفارق عن طريق أوكلى ياسين.
ويلعب منتخب مصر مع المغرب مجددا وديا الأحد المقبل.
نرشح لكم
خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة بلجيكا مران الأهلي - انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية الأولى تمت بنجاح.. منتخب الشباب يفوز وديا على بنين مران الزمالك – تواجد إبراهيما نداي وتأهيل لأحمد فتوح.. وتعديل موعد تدريب الجمعة النني: مواجهة بلجيكا استعداد للمنافسات المقبلة.. ونشعر بالحزن للغياب عن كأس العالم فيتوريا: بلجيكا منافس صعب ويستعد لكأس العالم.. رؤيتي لكفاءة اللاعب وليس سنه غياب حمدي فتحي عن مران منتخب مصر بسبب آلام عضلية
أخر الأخبار
محمود حمادة: سنخوض مباراة بلجيكا بجدية 14 دقيقة | منتخب مصر