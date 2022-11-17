التجربة الأخيرة قبل المونديال.. المغرب يفوز على جورجيا وديا بثلاثية

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

منتخب المغرب أمام جورجيا - مباراة ودية

انتصر منتخب المغرب وديا على جورجيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة الإماراتي ضمن استعدادات أسود الأطلس لكأس العالم.

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري بمواجهة قطر والإكوادور.

سجل يوسف النصيري الهدف الأول بعد خمس دقائق من متابعة لرأسية من سفيان بوفال تصدى لها الحارس.

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وأضاف حكيم زياش الهدف الثاني بتصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب في الدقيقة 29.

وقبل 18 دقيقة على نهاية المباراة، سجل سفيان بوفال الهدف الثالث من ضربة جزاء.

يذكر أن منتخب المغرب سيتواجد في المجموعة السادسة بجانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

ويبدأ أسود الأطلس مشواره في البطولة يوم 23 نوفمبر الجاري بمواجهة كرواتيا.

المغرب كأس العالم
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