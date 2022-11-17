بوكيتينو: ميسي يحتاج التتويج بكأس العالم ليؤكد مكانته مثل بيليه ومارادونا

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي بعد نهائي كأس العالم 2014

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي يحتاج لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم ليؤكد إرثه ومكانته الكروية مثل الأسطورتين بيليه ومارادونا.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

ويلعب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة بجوار كل من المكسيك وبولندا والسعودية.

وكشف ميسي أن المونديال القطري سيكون الأخير الذي يخوضه في مسيرته.

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وتحدث بوكيتينو لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قائلا: "الأمر مهم نعم ليؤكد مكانته مثل بيليه ومارادونا، تحتاج لذلك اللقب".

وتابع "هذا الكأس هو أقصى تعبير في كرة القدم، عندما ترفع الكأس يكون الأمر مثل، حسنا إنه الأفضل في العالم".

وأردف المدرب الأرجنتيني "إنه الشيء الوحيد المفقود بالنسبة لميسي وهو التتويج بكأس العالم وأتمنى حدوث ذلك في قطر لأنني أرجنتيني".

وأتم "بالطبع رغبتي أن يفوز منتخب الأرجنتين باللقب وللتأكيد على أن ميسي هو أحد أفضل اللاعبين ويتواجد في نفس مكانة مارادونا وبيليه".

وكان أفضل إنجاز لمنتخب الأرجنتين في وجود ميسي هو الحصول على المركز الثاني في نسخة 2014.

ميسي الأرجنتين
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