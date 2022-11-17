إسبانيا تنتصر على الأردن في مباراة غير رسمية بثلاثية
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
انتصر منتخب إسبانيا على منافسه الأردن بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية لكنها غير رسمية أقيمت اليوم الخميس.
وأقيمت المباراة في ملعب عمان الدولي في إطار استعدادات الماتادور الإسباني لخوض منافسات كأس العالم 2022.
افتتح أنسو فاتي أهداف المباراة في الدقيقة 13.
وأضاف جافي الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 57.
وأتم نيكو ويليامز ثلاثية اللاروخا بهدف في الدقيقة 84.
وجاء هدف الأردن الوحيد عن طريق حمزة الدردور في الدقيقة 90.
وعلى الرغم من كون المباراة ودية إلا أن المنتخبان اتفقا على ألا تحسب ضمن أجندة الفيفا الدولية لذا هي أشبه بحصة تدريبية فقط.
ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم بجوار كل من اليابان وكوستاريكا وألمانيا.
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