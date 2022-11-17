إسبانيا تنتصر على الأردن في مباراة غير رسمية بثلاثية

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

كوكي مع منتخب إسبانيا أمام الأردن

انتصر منتخب إسبانيا على منافسه الأردن بثلاثة أهداف لهدف في مباراة ودية لكنها غير رسمية أقيمت اليوم الخميس.

وأقيمت المباراة في ملعب عمان الدولي في إطار استعدادات الماتادور الإسباني لخوض منافسات كأس العالم 2022.

افتتح أنسو فاتي أهداف المباراة في الدقيقة 13.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية الأولى تمت بنجاح.. منتخب الشباب يفوز وديا على بنين مران الزمالك – تواجد إبراهيما نداي وتأهيل لأحمد فتوح.. وتعديل موعد تدريب الجمعة

وأضاف جافي الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 57.

وأتم نيكو ويليامز ثلاثية اللاروخا بهدف في الدقيقة 84.

وجاء هدف الأردن الوحيد عن طريق حمزة الدردور في الدقيقة 90.

وعلى الرغم من كون المباراة ودية إلا أن المنتخبان اتفقا على ألا تحسب ضمن أجندة الفيفا الدولية لذا هي أشبه بحصة تدريبية فقط.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم بجوار كل من اليابان وكوستاريكا وألمانيا.

إسبانيا الأردن
نرشح لكم
بوكيتينو: ميسي يحتاج التتويج بكأس العالم ليؤكد مكانته مثل بيليه ومارادونا فانتازي في الجول - اربطوا أحزمتكم استعدادا لمتعة كأس العالم كأس العالم - عندما ألغى أمير الكويت هدف فرنسا جيرو: بديل بنزيمة؟ البدلاء هم الأكثر حسما الكشف عن مدة غياب نكونكو بعد استبعاده من كأس العالم دي يونج: أتطلع لتحقيق حلمي.. وفان دايك من بين الأفضل في العالم كأس العالم - السنغال.. ثيبوديان سيسيه كوادي: نؤمن أن كرة القدم للجميع وسنحترم القواعد في قطر
أخر الأخبار
بوكيتينو: ميسي يحتاج التتويج بكأس العالم ليؤكد مكانته مثل بيليه ومارادونا 7 دقيقة | قطر 2022
إسبانيا تنتصر على الأردن في مباراة غير رسمية بثلاثية 31 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش 33 دقيقة | كرة يد
مران الأهلي - انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية ساعة | الكرة المصرية
الأولى تمت بنجاح.. منتخب الشباب يفوز وديا على بنين ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك – تواجد إبراهيما نداي وتأهيل لأحمد فتوح.. وتعديل موعد تدريب الجمعة ساعة | الكرة المصرية
جلوب سوكر - محمد صلاح لاعب العام بتصويت الجماهير.. وسيرخيو راموس الأفضل في التاريخ ساعة | الكرة الأوروبية
فانتازي في الجول - اربطوا أحزمتكم استعدادا لمتعة كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول