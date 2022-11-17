كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

تغلب الأهلي على الشمس في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع لدوري كرة اليد للمحترفين.

وفاز الأهلي في المباراة بنتيجة 33-25.

وحقق الأحمر انتصارا جديدا تحت قيادة مدربه الإسباني دافيد ديفيز.

أخبار متعلقة:
كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا كرة يد - من أجل حلم المونديال.. السنغال منافس منتخب سيدات مصر في بطولة إفريقيا كرة يد - خطوة على حلم المونديال.. سيدات مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا كرة يد - منتخب سيدات مصر يحقق ثاني انتصاراته ويهزم المغرب في بطولة إفريقيا

ويلعب الأهلي ضد العبور غدا.

على الجانب الآخر تغلب الزمالك على طلائع الجيش ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وفاز الأبيض بنتيجة 37-32 في المباراة.

الأهلي - كرة يد الزمالك - كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا انتهت كرة يد - سيدات مصر (19)-(21) السنغال.. نهاية المباراة كرة يد - من أجل حلم المونديال.. السنغال منافس منتخب سيدات مصر في بطولة إفريقيا كرة يد - خطوة على حلم المونديال.. سيدات مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا كرة يد - منتخب سيدات مصر يحقق ثاني انتصاراته ويهزم المغرب في بطولة إفريقيا كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو
أخر الأخبار
مدرب منتخب الشباب: نريد صناعة محمد صلاح جديدا في مصر ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مفاضلة من فيتوريا في مركز الظهير الأيسر قبل لقاء بلجيكا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - صلاح يعود لمعسكر منتخب مصر بطائرة خاصة 2 ساعة | منتخب مصر
كيلور نافاس يوضح سبب إلغاء مباراة كوستاريكا والعراق الودية 2 ساعة | قطر 2022
سكاي: قبل مواجهة برشلونة..يوفنتوس يواجه أرسنال وديا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الاستعداد الأخير.. البرتغال تسحق نيجيريا برباعية قبل كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط 2 ساعة | منتخب مصر
محمود حمادة: سنخوض مباراة بلجيكا بجدية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول