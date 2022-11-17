كرة يد - الأهلي يهزم الشمس.. والزمالك يفوز على طلائع الجيش

تغلب الأهلي على الشمس في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع لدوري كرة اليد للمحترفين.

وفاز الأهلي في المباراة بنتيجة 33-25.

وحقق الأحمر انتصارا جديدا تحت قيادة مدربه الإسباني دافيد ديفيز.

ويلعب الأهلي ضد العبور غدا.

على الجانب الآخر تغلب الزمالك على طلائع الجيش ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وفاز الأبيض بنتيجة 37-32 في المباراة.