مران الأهلي - انتظام أليو ديانج في التدريبات الجماعية

أنهى فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم -الخميس- والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وقاد أندريس أندويا مدرب الأحمال لاعبي الفريق في فقرات تدريبية بصالة الألعاب الرياضية، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني تدريبات فنية متنوعة بالمران، قبل أن يختتم فقرات التدريب بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

وانتظم أليو ديانج لاعب وسط الفريق في فقرات المران الجماعي، بعدما أدى جلسة تدريبات منفردة صباح اليوم ضمن البرنامج التدريبي المحدد له.

ويواصل الفريق تدريباته صباح غد الجمعة على ملعب التتش، حيث يكتفي الجهاز الفني بمران واحد غدًا حسب البرنامج الذي حدده مسبقًا.

ويستعد الأهلي حاليا لمنافسات الفترة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر.