الأولى تمت بنجاح.. منتخب الشباب يفوز وديا على بنين

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 19:59

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بهدف دون رد أمام بنين في المباراة التي جمعتهما وديا على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز هدف منتخب مصر عمر فايد في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مع بنين مجددا يوم الأحد المقبل وديا، في ختام المعسكر المغلق للمنتخب.

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ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق.

ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي ستقام خلال شهر فبراير 2023 في مصر.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من نظيره السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب بنين أمم إفريقيا
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