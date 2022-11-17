مران الزمالك – تواجد إبراهيما نداي وتأهيل لأحمد فتوح.. وتعديل موعد تدريب الجمعة

تواجد إبراهيما نداي في مران الزمالك الذي أقيم اليوم الخميس عقب وصوله إلى القاهرة بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها.

ويؤدي إبراهيما نداي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات في ظل إصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في الفترة الماضية.

وشهد التدريب مشاركة ثنائي فريق 2003 أحمد محمود الظهير الأيمن ومصطفى بسيوني لاعب خط الوسط.

جاء ذلك وفقا لقرار جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بتصعيد العناصر المميزة للمشاركة في التدريبات مع الفريق، وشهدت التدريبات مشاركة مجموعة الناشئين والشباب الذين تم تصعيدهم في وقت سابق وهم حاتم سكر ومصطفى شكري مواليد 2001 وعبد الرحمن علي وعلي ياسر ومحي جمعة مواليد 2003.

وأدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة على هامش المران في ظل إصابته في وجه القدم.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة ليوسف حسن لاعب الفريق لتنفيذها خلال المران.

وعدل الجهاز الفني موعد مران الغد الجمعة ليقام في الثانية ظهرا بدلا من الخامسة لإتاحة الفرص للاعبين لمتابعة لقاء منتخب مصر الودي ضد بلجيكا.

ويستعد الزمالك للقاء المصري في الـ26 من شهر نوفمبر الجاري في برج العرب في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022.