جلوب سوكر - محمد صلاح لاعب العام بتصويت الجماهير.. وسيرخيو راموس الأفضل في التاريخ

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال محمد صلاح عقب تسلمه للجائزة: "أنتم تضعون المزيد من الضغط عليّ الآن -ضاحكا-. أعتقد أن هذا عظيم دائما".

وأضاف "العنصر الأهم في كرة القدم هو الجماهير، لذلك الفوز بجائزة عن طريق التصويت الجماهيري هذا يكون عظيما دائما".

وأوضح "أنا دائما أركز على مساعدة الفريق والفوز بالألقاب وهذا هو الأهم. أواصل البحث عن الأرقام والأهداف لأنها تحفزني وتدفعني لتحقيق المزيد".

وتابع "طالما أني حققت ذلك، يمكن لأي شخص أن يفعلها. قضيت أكثر من 10 سنوات في أوروبا، وفارق الموهبة بيننا وبينهم ليس كبيرا. الفارق ذهني، فهم يعرفون أشياء لا نعرفها ودرسوا أشياء لا نعرفها".

وواصل صلاح "يجب أن تكون مستعدا لأنك ستواجه أشياء صعبة. يجب أن تخرج من منطقتك راحتك وتضحي بكل شيء. لقد قدمت حياتي كلها لكرة القدم وأمنح لها كل شيء وسأواصل فعل ذلك".

واختتم "الكل في الشرق الأوسط يمكنه فعلها، ولكن يجب أن تكون مستعدا لأن الأمر لن يكون مريحا. أنا سعيد بالفوز بجائزة في الوطن العربي".

ووصل صلاح مع ليفربول إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى آخر جولة، وخسره بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

وفاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر.

وتوج اللاعب المصري بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بينما احتل وصافة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

ومع المنتخب نال صلاح وصافة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وفاز سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدافع في التاريخ.

كما فاز البرازيلي روماريو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإنجليزي واين روني بجائزة "مسيرة اللاعب" عن مجمل أعمالهم.

وفاز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العام 2022، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

كما فاز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب.

أيضا فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس ناد، وذلك بعد عام مميز.